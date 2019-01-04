Рублёв и Донской сыграют друг с другом в первом круге квалификации в Сиднее

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Евгений Донской встретятся в первом круге квалификации турнира в Сиднее. При этом Рублёв получил второй номер посева в квалификации. Первым сеяным стал словенец Аляж Бедене, который в стартовом матче встретится с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.

В квалификации выступят также испанцы Хауме Мунар и Пабло Андухар, японцы Таро Дэниэл и Йосихито Нисиока.

В заявке на турнир категории ATP250, который пройдёт в Сиднее с 7 по 12 января, — его действующий победитель, россиянин Даниил Медведев, а также британец Кайл Эдмунд, грек Стефанос Циципас и аргентинец Диего Шварцман.

Призовой фонд турнира в Сиднее составляет $ 527 880.

На турнире в Брисбене (Австралия) Медведев, посеянный под четвёртым номером, вышел в полуфинал, в трёх партиях обыграв представителя Канады Милоша Раонича (5) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.