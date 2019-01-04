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Баутиста-Агут обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дохе

Баутиста-Агут обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дохе
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (7) вышел в финал турнира в Дохе (Катар). В полуфинале турнира Баутиста-Агут в трёх сетах нанёс поражение первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу (1). Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Первая ракетка мира Джокович выполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий в рейтинге ATP 24-е место, 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Ранее Джокович и Баутиста-Агут встречались восемь раз, испанский теннисист выиграл лишь один матч.

В финале турнира в Дохе Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия) — Марко Чеккинато (Италия). Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 1,3 млн.

04 января 2019 года, пятница. 18:40 МСК
Доха. 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
Сербия
6:3
6
6:7
8
4:6
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
Испания
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