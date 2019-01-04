Баутиста-Агут обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дохе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (7) вышел в финал турнира в Дохе (Катар). В полуфинале турнира Баутиста-Агут в трёх сетах нанёс поражение первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу (1). Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Первая ракетка мира Джокович выполнил 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий в рейтинге ATP 24-е место, 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Ранее Джокович и Баутиста-Агут встречались восемь раз, испанский теннисист выиграл лишь один матч.

В финале турнира в Дохе Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия) — Марко Чеккинато (Италия). Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 1,3 млн.