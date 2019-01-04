Маррей: иногда больнее просто ходить, чем делать какие-то движения на корте

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выступление на турнире в Брисбене, где он во втором круге уступил россиянину Даниилу Медведеву. Маррей признался, что до сих пор не смог полностью восстановиться после операции на бедре.

«Испытываю довольно странные чувства. Ходить бывает даже больнее, чем делать те или иные движения на корте. Конечно, иногда это сильно разочаровывает. Мне не нравится играть в теннис, опасаясь за здоровье. Спортсмен должен играть в правильной манере, полностью выкладываться.

Мне нужно быть умным, грамотно подходить к тренировкам и составлению календаря. Если мне удастся поберечь свои бёдра, я смогу хорошо играть и получать удовольствие от тенниса», — приводит слова Маррея Tennis 365.