Карлович стал самым возрастным финалистом турнира ATP Tour с 1977 года

Хорватский теннисист Иво Карлович, пробившийся в финал турнира в Пуне (Индия), установил уникальное достижение. 39-летний Карлович стал самым возрастным финалистом турниров ATP Tour за последние 42 года. В полуфинале турнира он нанёс поражение бельгийцу Стиву Дарси со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.

Рекорд принадлежит Кену Розуоллу, который в 1977 году в возрасте 43 лет вышел в финал турнира в Гонконге.

Карлович выходил в финал 19 турниров ATP Tour. Семь раз он доходил до финалов после того, как ему исполнилось 35 лет. В последний раз Карлович выигрывал турниры тура три года назад в Мексике.

В финале турнира в Пуне Карлович сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который в полуфинале обыграл француза Жиля Симона. Призовой фонд соревнований составляет более $ 520 тыс.