Иснер: обыграть Джоковича, Федерера и Надаля на ТБШ — титаническая задача!

Американский теннисист Джон Иснер признался, что любому теннисисту сложно обыграть Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля на турнирах «Большого шлема».

«Почему их сложно обыграть? Самый ясный ответ – нужно быть лучше них в первых трёх сетах, что уже нелегко! (смеётся). В пятисетовом матче они могут проявить весь свой талант. Понимаешь, что они ещё и находятся в прекрасной физической форме, поэтому справиться с ними ещё сложнее.

Поэтому эти трое доминируют уже столько лет на турнирах «Большого шлема». В матче с ними можно провести отличный сет и выиграть его, но затем нужно сыграть ещё два сета. Победить их в пятисетовом формате – титанический труд!», — цитирует Иснера Tennis World USA.