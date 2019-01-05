Цуренко обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко стала первой финалисткой турнира в Брисбене (Австралия). В полуфинале она в двух сетах переиграла японку Наоми Осаку (5). Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Цуренко, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, выполнила 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Пятая ракетка мира Осака 8 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Ранее Цуренко и Осака встречались в 2018 году на US Open, и победу одержала японская теннисистка.

В финале турнира в Брисбене Цуренко сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия).