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Звонарёва отказалась доигрывать матч с Риске в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Звонарёва отказалась доигрывать матч с Риске в полуфинале турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне (Китай). В полуфинале россиянка уступила американке Элисон Риске, отказавшись от продолжения игры во втором сете. Звонарёва снялась с турнира при счёте 6:0, 1:0.

Продолжительность матча составила 37 минут. Звонарёва, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 62-я ракетка мира Риске выполнила 1 эйс, избежала двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Шэньчжэне Риске сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (1). Призовой фонд соревнований составляет $ 750 тыс. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.

05 января 2019 года, суббота. 05:15 МСК
Шэньчжэнь. 1/2 финала
Матч окончен
Элисон Риске
Элисон Риске
США
6:0
1:0
Rt
 
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
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