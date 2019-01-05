Звонарёва отказалась доигрывать матч с Риске в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне (Китай). В полуфинале россиянка уступила американке Элисон Риске, отказавшись от продолжения игры во втором сете. Звонарёва снялась с турнира при счёте 6:0, 1:0.

Продолжительность матча составила 37 минут. Звонарёва, занимающая 109-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 62-я ракетка мира Риске выполнила 1 эйс, избежала двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Шэньчжэне Риске сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (1). Призовой фонд соревнований составляет $ 750 тыс. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп.