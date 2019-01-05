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Соболенко обыграла Ван Яфань и вышла в финал турнира в Шэньчжэне

Соболенко обыграла Ван Яфань и вышла в финал турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) вышла в финал турнира в Шэньчжэне (Китай). В полуфинале Соболенко в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час. 13-я ракетка мира Соболенко выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти. Её соперница, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Ранее Соболенко и Ван Яфань не встречались.

В финале турнира в Шэньчжэне Соболенко сыграет с американкой Элисон Риске, которая пробилась в заключительную стадию соревнований на отказе россиянки Веры Звонарёвой. Призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс.

05 января 2019 года, суббота. 05:15 МСК
Шэньчжэнь. 1/2 финала
Матч окончен
Элисон Риске
Элисон Риске
США
6:0
1:0
Rt
 
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
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