Зверев: возможно, пора уже покупать недвижимость в Перте

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил надежду, что ему удастся хорошо сыграть в матче со швейцарцем Роджером Федерером на Кубке Хопмана. Немецкая команда вышла в финал турнира, где сыграет с командой Швейцарии.

«В первую очередь хочу сказать, что рад выходу в финал. Будет интересно сыграть со швейцарцами. В прошлом году мы им проиграли в довольно равном матче. Конечно, мы хотим сыграть здесь снова и побороться за титул.

После прошлогоднего финала мы с Анжеликой Кербер решили, что обязательно снова приедем в Перт. Спасибо всем за поддержку. Могу сказать за всех игроков, мы действительно получаем удовольствие от игры здесь, на стадионе перед такой отличной публикой.

Надеюсь, буду приезжать сюда и в будущем. Возможно, стоит подумать о покупке недвижимости в Перте, ведь я здесь бываю сразу после выходных. Встречаю здесь Рождество и Новый год уже четыре года подряд!

Надеюсь, в этот раз смогу сыграть лучше с Федерером, чем в прошлом году. Будет интересно», — приводит слова Зверева пресс-служба Кубка Хопмана.