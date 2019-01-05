Нисикори: в матче с Шарди всё было идеально

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал победу над французом Жереми Шарди в полуфинале турнира в Брисбене (Австралия). Нисикори победил в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

«Всё получалось здорово, всё работало. Мне показалось, что я очень быстро перемещался по корту, даже слишком быстро! Чувствовал себя отлично. С точки зрения физики и игры в теннис всё было идеально. Я хорошо подавал, классно играл на приёме. Думаю, это и стало залогом успеха. К тому же я отлично двигался, всё сложилось так, как надо», — цитирует Нисикори Japan Times.

В финале турнира в Брисбене Нисикори сыграет с победителем матча Жо-Вильфред Цонга (Франция) — Даниил Медведев (4). Призовой фонд турнира в Брисбене превышает $ 520 тыс.