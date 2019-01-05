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Федерер в двух сетах обыграл Зверева на Кубке Хопмана

Федерер в двух сетах обыграл Зверева на Кубке Хопмана
Теннис / ATP

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер в двух сетах нанёс поражение немцу Александру Звереву в финале Кубка Хопмана. Федерер вывел швейцарскую команду вперёд (1-0).

Матч завершился со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Четвёртая ракетка мира Зверев выполнил 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Федерер, являющийся третьей ракеткой мира, 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Это уже девятая встреча Зверева и Федерера. Федерер в личном противостоянии вышел вперёд (5-4).

Далее швейцарка Белинда Бенчич сыграет с немкой Анжеликой Кербер. Заключительный матч Германия и Швейцария проведут в миксте. В прошлом году швейцарцы обыграли немцев в финале Кубка Хопмана, который считается неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар.

05 января 2019 года, суббота. 11:00 МСК
Кубок Хопмана. Финал
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
Германия
4:6
2:6
 
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Швейцария
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