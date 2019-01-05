Сегодня, 5 января, на турнире в Брисбене (Австралия) определится второй финалист. За вторую путёвку в финал поборются россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и представитель Франции Жо-Вильфред Цонга. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. Ранее соперники встречались на турнире в Монпелье в 2017 году — Цонга в двух сетах обыграл Медведева.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Цонга в Брисбене.

Победитель этого поединка в финале сыграет с японцем Кеем Нисикори, который обыграл француза Жереми Шарди.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 завершится 6 января. В прошлом году победителем этих соревнований стал австралиец Ник Кирьос.