Соболенко: здорово, когда начинаешь новый сезон с титула

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы на турнире в Шэньчжэне (Китай). В финале турнира Соболенко нанесла поражение американке Элисон Риске в трёх сетах — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Соболенко и Риске пришлось провести по два матча за один день: из-за дождя соперницы доигрывали полуфинальные матчи в день финала.

«Если мне приходится играть два матча в течение дня, я это делаю. Здорово, что начинаю новый сезон с титула. Конечно, это способствует уверенности в собственных силах. Надеюсь, теперь смогу успешно выступить и на Australian Open.

День получился тяжёлым, особенно сложно было вернуться в игру после первого сета. Соперница здорово играла, и я очень рада победе и тому, как именно я выиграла», — приводит слова Соболенко Charlotte Observer.