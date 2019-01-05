Андерсон: не исключаю, что в 2019 году на ТБШ могут быть сюрпризы

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон поделился ожиданиями от нового сезона. Андерсон не исключил, что в 2019 году могут появиться новые победители турниров «Большого шлема».

«Конечно, фаворитами турниров «Большого шлема» остаются прежние игроки. Но не удивлюсь, если в этом году произойдут какие-либо изменения.

В 2018 году моими главными достижениями были попадание на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, выигрыш более одного турнира за год, выигрыш турнира «500» и, конечно, попадание в финал турнира «Большого шлема».

В 2019 году надеюсь продолжить идти к намеченным целям. Большая цель — выигрыш турнира серии «Мастерс». Также хотелось бы добиться успеха на турнирах «Большого шлема». Чувствую, что готов сделать следующий шаг», — цитирует Андерсона Tennis World USA.