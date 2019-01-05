Д. Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Российский теннисист Даниил Медведев (4) вышел в финал турнира в Брисбене (Австралия). В полуфинале Медведев нанёс поражение французу Жо-Вильфреду Цонга. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. 16-я ракетка мира Медведев выполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Цонга, занимающий 239-е место в рейтинге ATP, 17 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт. Ранее соперники не встречались.

В финале турнира в Брисбене Медведев сыграет с японцем Кеем Нисикори (2), который ранее обыграл в полуфинале француза Жереми Шарди. Призовой фонд турнира превышает $ 500 тыс.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Цонга.