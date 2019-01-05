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Федерер и Бенчич принесли сборной Швейцарии победу на Кубке Хопмана

Федерер и Бенчич принесли сборной Швейцарии победу на Кубке Хопмана
Теннис / ATP

В финале Кубка Хопмана швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич в миксте обыграли немецкий дуэт Александр Зверев/Анжелика Кербер со счётом 4:0, 1:4, 4:3 (5:4) и стали победителями турнира. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

Сборная Швейцарии в составе Федерера и Бенчич выигрывает титул второй сезон кряду.

Напомним, на групповом этапе сборная Германии одержала три победы в трёх матчах и заняла первое место в группе А, где также выступали команды Австралии, Франции и Испании. Швейцарцы выиграли 2 из 3 встреч на групповом этапе. В квартете В их соперниками были сборные Великобритании, Греции и США.

В 2019 году призовой фонд Кубка Хопмана составил $1 млн. Этот турнир считается считается неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар.

05 января 2019 года, суббота. 14:30 МСК
Кубок Хопмана. Финал
Матч окончен
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
Германия
Александр Зверев
Александр Зверев
Германия
0:4
4:1
3:4
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Швейцария
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
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