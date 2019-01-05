Андерсон взял титул на турнире в Пуне, несмотря на 36 эйсов Карловича

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон выиграл турнир в Пуне (Индия). В финальном матче первый сеяный Андерсон в трёх сетах обыграл хорвата Иво Карловича со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 45 минут. Андерсон 21 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 8 возможных.

Карлович подал 36 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и не создал ни одной возможности, чтобы взять подачу соперника. Андерсон в четвёртый раз победил Карловича в пяти проведённых матчах. Предыдущий раз в официальных матчах соперники встречались в 2014 году.

Андерсон завоевал шестой титул в карьере и первый — в 2019 году.

Призовой фонд турнира категории ATP250 в Пуне (Индия) составлял $ 527 880.