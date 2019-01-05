Нисикори: стараюсь выиграть каждый финал, надеюсь, у меня получится

Японский теннисист Кей Нисикори (2) прокомментировал выход в финал турнира в Брисбене (Австралия), где ему предстоит встретиться с россиянином Даниилом Медведевым. Соперники встречались в 2018 году в финале турнира в Токио, и победу праздновал Медведев. Нисикори, в чьём активе 11 титулов, последний из них выиграл на турнире в Мемфисе в 2016 году. Затем японец сыграл в 51 турнире, девять раз выходил в финал, но проигрывал.

«Сегодняшний матч был почти идеальным. Подача и приём были у меня просто феноменальными. Думаю, соперник не принял немного больше, чем в его предыдущих матчах. Это точно. Но я играл сегодня очень хорошо. Всё было отлично.

Выиграть титул — это много значит. Я не слишком волнуюсь, потому что даже без побед на турнирах был в топ-10 в прошлом году. Однако выиграть турнир всегда приятно. Стараюсь выиграть каждый финал и надеюсь, когда-нибудь смогу», — приводит слова Нисикори пресс-служба АТР.