Джокович: Надаль нужен теннису, в этом нет сомнений. Мы хотим видеть его игру

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал снятие испанца Рафаэля Надаля с турнира в Брисбене. Экс-лидера мирового рейтинга беспокоит травма бедра, но он уверен, что сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

«Он единственный, кто действительно знает, как он себя чувствует. За свою карьеру он столько раз возвращался, что всегда хочется верить, что он сможет сделать это снова. Я знаю его на протяжении многих лет, в основном на корте, где он сильный соперник и великий чемпион и как человек, и как спортсмен.

У него силовой стиль игры в теннис, который, очевидно, создает большую нагрузку на суставы и колени. Я уверен, что он и его команда делают всё возможное, чтобы он снова мог играть на турнирах. Рафа нужен теннису, в этом нет сомнений. Он одна из величайших легенд всех времён, и мы хотим видеть его игру», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.