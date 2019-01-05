Баутиста-Агут: почему бы мне не приблизиться к топ-10?

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, занимавший на конец 2018 года 24-е место в рейтинге АТР, прокомментировал завоевание титула на турнире в Дохе, случившееся на следующий день после победы в полуфинале над первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

«Это было отличное начало сезона. Мне хотелось бы чувствовать себя так же хорошо физически и морально, как я ощущал себя на этой неделе. И если это произойдёт, думаю, что я смогу улучшить свои позиции в рейтинге ATP. Почему бы мне не приблизиться к топ-10?

Здесь всегда очень трудная сетка, это сильный турнир с большим количеством хороших игроков. Но когда я начал играть на этой неделе, то чувствовал себя комфортно с мячом. Мне нравилось тренироваться. Я играл матч за матчем. И с первого мгновения турнира до последнего очка я чувствовал себя действительно хорошо на корте», — приводит слова Баутисты-Агута пресс-служба АТР.