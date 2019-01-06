Попырин, Полманс и Болт получили «уайлд-кард» в основную сетку Australian Open

Три молодых австралийских теннисиста — 19-летний Алексей Попырин, 21-летний Марк Полманс и 26-летний Алекс Болт получили «уайлд кард» в основную сетку Australian Open.

Попырин и Полманс стали двумя самыми многообещающими молодыми перспективными теннисистами страны, в то время как Болт в 2018 году показал высокий карьерный рейтинг после завоевания своего первого титула за четыре года.

Попырин в 2017 году выиграл юниорский «Ролан Гаррос», а в прошлом сезоне победил на турнире серии «челленджер» в Цзинане, поднявшись за год с 621-го на 150-е место в мировом рейтинге.

Полманс поднялся с 318-й позиции в рейтинге АТР на 144-ю, выиграв четыре титула на профессиональных турнирах.

Болт, вернувшийся в теннис в 2017 году после годичного перерыва, добрался до 139-го места в рейтинге АТР, выиграв один «челленджер» и квалифицировавшись в основную сетку четырёх турниров АТР.