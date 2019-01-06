Текстовая онлайн-трансляция финала Медведев — Нисикори в Брисбене

Сегодня, 6 января, состоится финал турнира в Брисбене (Австралия), в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и представитель Японии Кей Нисикори (2). Начало матча запланировано на 12:00 мск.

В личных встречах соперники сохраняют паритет — 1-1. Обе игры теннисисты провели в 2018 году. 18 апреля во втором круге соревнований в Монте-Карло Нисикори обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2. Уроженец Москвы взял реванш 7 октября в финале турнира в Токио, победив хозяина кортов в двух сетах — 6:2, 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Нисикори в Брисбене.

Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $ 527 880. В прошлом году победителем соревнований стал австралиец Ник Кирьос.