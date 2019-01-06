Бердых: решающим был один гейм в третьем сете, когда я плохо отыграл свою подачу

Чешский теннисист Томаш Бердых дал комментарий после проигрыша испанцу Роберто Баутисте-Агуту в финале турнира в Дохе (Катар) со счётом 4:6, 6:3, 3:6.



«Очень хороший матч. Думаю, решающим был один гейм в третьем сете, когда я плохо сыграл на подаче и допустил две двойные ошибки. В такой напряжённой встрече это имело большое значение, поэтому Роберто смог победить. Он провёл отличный матч и весь турнир в целом», — приводит слова Бердыха официальный сайт ATP.

В Дохе 33-летний Бердых провёл первый турнир за полгода. Из-за травмы спины он не играл с середины прошлого сезона. Баутиста-Агут выиграл девятый титул в карьере и первый — в 2019 году.

Призовой фонд турнира категории ATP250 в Дохе (Катар) составил $ 1 313 215.