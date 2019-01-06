Даниэл и Колхоф одержали победу на турнире в Брисбене в парном разряде

Парный турнир в Брисбене (Австралия) выиграли Маркус Даниэл (Новая Зеландия) и Весли Колхоф (Нидерланды). В финале они переиграли представителя США Раджива Рама и Джо Солсбери из Великобритании со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Рам и Солсбери, посеянные под четвёртым номером, выполнили 4 эйса, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. Даниэл и Колхоф трижды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и сделали 3 брейка.

Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $ 527 880. В финале одиночного разряда россиянин Даниил Медведев сыграет с японцем Кеем Нисикори. Матч начнётся сегодня, 6 января, в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.