Финал в Пуне впервые с 2013 года прошёл без брейков и с тремя тай-брейками

В финале турнира в Пуне (Индия) южноафриканец Кевин Андерсон в упорной борьбе обыграл хорвата Иво Карловича со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). В матче, который продолжался 2 часа 45 минут, теннисисты сделали на двоих 57 эйсов.

Начиная с 2009 года это пятый финал ATP, который завершился на трёх тай-брейках. Ранее это происходило в Ченнае-2012, в Атланте-2013, в Лондоне-2014 и в Ньюпорте-2016. При этом в Пуне, Атланте и Ченнае финалисты не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Андерсон в четвёртый раз победил Карловича в пяти проведённых встречах. Предыдущий раз в официальных матчах соперники встречались в 2014 году. 32-летний уроженец Йоханнесбурга завоевал шестой титул в карьере и первый — в 2019 году.



Призовой фонд турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия) составлял $ 527 880.