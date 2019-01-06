Маррей: ближе к трофею Australian Open мне не подойти

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сфотографировался с кубком Australian Open.

«Ближе к трофею Australian Open мне не подойти. Пятикратный неудачник», — написал Маррей в «Инстаграме».

Напомним, 31-летний уроженец Глазго пять раз проигрывал в финале Открытого чемпионата Австралии.

31-летний британец пропустил значительную часть прошлого сезона из-за проблем с тазобедренным суставом. В 2018 году Энди провёл 12 матчей, в семи из которых сумел одержать победу.

В новом сезоне Маррей провёл две игры на турнире в Брисбене (Австралия): в первом круге Энди обыграл Джеймса Дакворта из Австралии, а затем проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

В настоящее время британский теннисист располагается на 256-й строчке в рейтинге ATP.

Запись доступна в "инстаграме" Маррея.