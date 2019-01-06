Шарапова сыграет на St. Petersburg Ladies Trophy, несмотря на травму

Генеральный директор женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019 Александр Медведев заявил, что травма не помешает российской теннисистке Марии Шараповой сыграть в Санкт-Петербурге.
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» получила повреждение на турнире в Шэньчжэне (Китай) в матче с белорусской Ариной Соболенко при счёте 1:6, 2:4.
«Мы находимся на связи с командой Марии. Знаем, что в её ближайших планах принять участие в Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире, эти планы не менялись. Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру», — приводит слова Медведева ТАСС.
В 2019 году St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт с 28 января по 3 февраля.
У Шараповой снова травма. Сможет ли она сыграть в Австралии и Санкт-Петербурге?
Мария Шарапова не смогла завершить матч с Ариной Соболенко в Китае. Вспомним, какие травмы преследовали её в прошлые годы.