Кар. Плишкова выиграла у Цуренко в финале турнира в Брисбене

В финале турнира в Брисбене (Австралия) чешская теннисистка Каролина Плишкова добилась волевой победы в матче с украинкой Лесей Цуренко. 26-летняя уроженка Лоуни обыграла соперницу в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

Восьмая ракетка мира выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 возможных. Цуренко совершила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка. По личным встречам Плишкова вышла вперёд — 2-1.

Призовой фонд турнира в Брисбене составил $ 899 500. В прошлом сезоне победу в финале одержала украинка Элина Свитолина, которая выиграла у представительницы Беларуси Александры Саснович, — 6:2, 6:1.