Рублёв вышел в основную сетку турнира в Сиднее

Российский теннисист Андрей Рублёв в финале квалификации турнира в Сиднее (Австралия) обыграл представителя Аргентины Гуидо Андреоцци и пробился в основной раунд соревнований. Встреча закончилась в пользу уроженца Москвы со счётом 7:5, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут. 21-летний россиянин трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 5 брейков. Андреоцци выполнил 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта. Ранее соперники друг с другом не играли.

Первый соперник Рублёва в основной сетке соревнований станет известен позже.

Призовой фонд турнира в Сиднее, который завершится 13 января, составляет $ 589 680. В прошлогоднем финале россиянин Даниил Медведев обыграл Алекса де Минора из Австралии.