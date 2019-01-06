Шарапова: хочу провести 2019 год без серьёзных травм и играть как можно больше

Россиянка Мария Шарапова выразила надежду, что ей удастся провести новый сезон без серьёзных травм.



«В прошлом году меня преследовали травмы, из-за которых я пропустила много соревнований. Я сыграла только 11 турниров, этого недостаточно. Надеюсь, мне удастся провести более длинный сезон, чтобы соревноваться как можно больше», — цитирует Шарапову Tennis World USA.



Также пятикратная победительница турниров «Большого шлема» прокомментировала смену поколений в спорте.



«Всегда есть поколение, которое придёт и займёт ваше место. Это эволюция, она касается не только тенниса, но и всей жизни в целом. Я думаю, это прекрасно, ведь вы что-то делаете на протяжении многих лет, прилагаете много усилий. И созданное вами наследие потом вдохновляет множество других людей», — добавила 31-летняя теннисистка.

Напомним, 4 января Шарапова получила травму бедра на турнире в Шэньчжэне (Китай) в матче с белоруской Ариной Соболенко при счёте 1:6, 2:4 и снялась с соревнований. Вскоре стало известно, что повреждение не помешает уроженке Нягани принять участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.