Медведев в трёх сетах проиграл Нисикори в финале турнира в Брисбене

В финале турнира в Брисбене (Австралия) россиянин Даниил Медведев не смог обыграть представителя Японии Кея Нисикори. Матч завершился победой девятой ракетки мира со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Уроженец Москвы выполнил 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и сделал 3 брейка из 6. Его соперник трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Нисикори в Брисбене.

Призовой фонд турнира в Брисбене составил $ 527 880. В прошлом году победителем соревнований стал австралиец Ник Кирьос, он в финале обыграл Райана Харрисона из США.