Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Медведев в трёх сетах проиграл Нисикори в финале турнира в Брисбене

Медведев в трёх сетах проиграл Нисикори в финале турнира в Брисбене
Теннис / ATP

В финале турнира в Брисбене (Австралия) россиянин Даниил Медведев не смог обыграть представителя Японии Кея Нисикори. Матч завершился победой девятой ракетки мира со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Уроженец Москвы выполнил 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и сделал 3 брейка из 6. Его соперник трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Нисикори в Брисбене.

Призовой фонд турнира в Брисбене составил $ 527 880. В прошлом году победителем соревнований стал австралиец Ник Кирьос, он в финале обыграл Райана Харрисона из США.

06 января 2019 года, воскресенье. 12:50 МСК
Брисбен (м). Финал
Матч окончен
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Россия
4:6
6:3
2:6
Кей Нисикори
Кей Нисикори
Япония
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент