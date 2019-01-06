Нисикори: рад, что отомстил Медведеву и взял реванш

Японский теннисист Кей Нисикори поделился эмоциями от выигрыша турнира в Брисбене (Австралия). Нисикори в финале нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

«Я очень счастлив, что наконец выиграл этот турнир. Я уже участвовал в нём семь-восемь раз. Даниил провёл отличный матч. Я проиграл ему в финале турнира в Японии, поэтому было приятно сегодня отомстить ему и взять реванш! Надеюсь, что он проведёт отличный сезон.

В прошлом году я был травмирован. Рад, что сейчас со мной всё в порядке и я могу играть», — приводит слова Нисикори The Canberra Times.

Призовой фонд турнира в Брисбене превышает $ 520 тыс. В прошлом году турнир выиграл австралиец Ник Кирьос, который в финале победил американца Райана Харрисона.