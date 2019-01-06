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Джокович: поражение в Дохе снизило шансы на победу на Australian Open? О чём вы?

Джокович: поражение в Дохе снизило шансы на победу на Australian Open? О чём вы?
Теннис / ATP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович остался доволен участием в турнире в Дохе (Катар). Джокович в Дохе дошёл до полуфинала, где уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Как признался Джокович, для него поездка в Катар была важна с точки зрения подготовки к Australian Open.

«В полуфинале у меня была проблема со свежестью. Но именно для этого мне нужен был этот турнир. Я хотел там провести как можно больше матчей, чтобы подготовиться к Australian Open. Поэтому я очень доволен.

Моя цель на Australian Open? Трофей. Считают ли я, что поражение в полуфинале турнира в Дохе снижает мои шансы на Australian Open? Я не понимаю, о чём вы. Я же сказал, что моя цель — трофей», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

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