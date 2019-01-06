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Риттнер: Зверев может выиграть турнир «Большого шлема» в 2019 году

Риттнер: Зверев может выиграть турнир «Большого шлема» в 2019 году
Теннис / ATP

Бывшая немецкая теннисистка Барбара Риттнер считает, что немец Александр Зверев в 2019 году может выиграть турнир «Большого шлема».

«В немецком теннисе вновь царит хорошая атмосфера. Думаю, что 2019 год может сложиться для Зверева очень хорошо.

Зверев может выиграть мэйджор, а Анжелика Кербер — защитить титул чемпионки Уимблдона, хотя конкуренция очень высокая.

Что касается ситуации в общем, то меня удивила интенсивность, с которой представительницы нового поколения начали новый сезон», — приводит слова Риттнер Tennis World USA.

Александр Зверев, занимающий четвёртую строчку в рейтинге ATP, ещё ни разу не выигрывал турниры «Большого шлема». В 2018 году он стал победителем Итогового чемпионата ATP, проходившего в Лондоне.

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