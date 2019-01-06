Кар. Плишкова: в матче с Цуренко казалось, что всё складывается против меня

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу в финале турнира в Брисбене (Австралия). В финальном матче Плишкова нанесла поражение украинке Лесе Цуренко со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

«Казалось, что у меня нет шансов на победу. Конечно, я очень старалась, но, как показалось, я была далека от хорошей игры. Соперница играла отлично, очень сильно, она постоянно оказывала давление на меня с задней линии. Но мой тренер сказал, что я могу победить, это придало мне уверенности и веры в собственные силы.

Турнир в Брисбене — мой любимый. У меня осталось множество хороших воспоминаний. Приятно начинать новый год здесь. Думаю, сегодня всё складывалось против меня, но я старалась изменить ситуацию», — приводит слова Плишковой пресс-служба соревнований.