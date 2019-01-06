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Цуренко: поражение от Плишковой — важный урок

Цуренко: поражение от Плишковой — важный урок
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась эмоциями от поражения в финале турнира в Брисбене (Австралия). В финальном матче Цуренко уступила чешке Каролине Плишковой со счётом 6:4, 5:7, 2:6.

«Я всё время чувствовала себя одинаково, но не понимаю, что изменилось после счёта 5:4. Возможно, Плишкова настолько прибавила в игре, что я не была готова к этому.

Для меня это поражение станет важным уроком, я стараюсь сохранять позитивное настроение. Конечно, я расстроена поражением, но в целом довольна тем, как играла.

Я впервые сыграла в финале турнира категории «Премьер». Надеюсь, что следующий финал будет более успешным. Сегодня я была близка к победе», — цитирует Цуренко пресс-служба турнира.

Призовой фонд турнира в Брисбене составлял почти $ 900 тыс.

Кар. Плишкова выиграла у Цуренко в финале турнира в Брисбене
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