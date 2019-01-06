Халеп: начало сезона будет трудным, ведь я не играла почти три месяца

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о самочувствии перед стартом нового сезона. Из-за травмы Халеп была вынуждена пропустить концовку предыдущего сезона и Итоговый чемпионат WTA.

«Со спиной было всё в порядке во время межсезонья. Я не испытывала боль, тренировалась на сто процентов, провела несколько матчей. Не было боли и стресса. Но, конечно, никогда не знаешь, что будет во время официальных матчей. Теперь я жду начала сезона, чтобы посмотреть, как буду себя чувствовать. Нет никакого давления, но я мотивирована, чтобы хорошо выступить в этом году.

На протяжении шести недель я ничего толком не делала, только ходила в зал и занималась каждый день по часу. Никакого тенниса. Прошло много времени, думаю, что начало сезона будет сложным, ведь я почти три месяца не играла на официальных турнирах», — приводит слова Халеп The Canberra Times.

Халеп планирует сыграть на турнире в Сиднее (Австралия), где она получила первый номер посева. Первый круг румынка преодолеет на bye.