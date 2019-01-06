Ван: меня тронул жест Шараповой

Китайская теннисистка Синьюй Ван поблагодарила россиянку Марию Шарапову за поддержку. Ван и Шарапова встретились в матче второго круга, но китаянка была вынуждена сняться во время второго сета из-за травмы ноги. Шарапова подошла к сопернице и подбодрила её, сказав, что Ван играла невероятно.

«Матч с Шараповой дал мне многое. Я доказала, что могу соревноваться с сильнейшими соперницами. В то же время я увидела собственные слабые стороны, поняла, над чем можно поработать. Также я осознала, что должна больше внимания уделять своей форме.

Когда Шарапова подошла ко мне, я испытывала болевые ощущения. Она посмотрела мне в глаза и сказала, что я буду хорошим игроком. Меня тронул жест Шараповой, ведь она — мой кумир.

Мне очень повезло, что я получила «уайлд-кард» на этот турнир. Здорово, что здесь можно было сыграть с такими звёздами, как Шарапова. Это мотивирует и поможет в будущем», — приводит слова Ван Tennis World USA.