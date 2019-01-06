Кирьос: меня не заботит, что я выпаду из топ-50 рейтинга

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что его не беспокоит низкое место в рейтинге ATP. После обновления рейтинга Кирьос покинет топ-50 рейтинга. На турнире в Брисбене (Австралия) он не смог защитить титул, проиграв во втором круге французу Жереми Шарди.

«Если честно, я особо ни на что не рассчитывал. За последние два дня я играл в теннис больше, чем за всё межсезонье. Так что всё в порядке. Очевидно, что я сейчас сосредоточен на Australian Open. Но рад, что получил несколько дней для отдыха и восстановления.

Теперь у меня будет много времени. Я не беспокоюсь, знаю, что мне нужно практиковаться и тренироваться. Думаю, что причина неудачи заключается в том, что я мало тренировался во время межсезонья.

На самом деле, сложно так вернуться на корт и начать хорошо играть. Радует, что я хорошо подавал», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.