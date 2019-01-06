Конта может пропустить Australian Open из-за травмы

Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта может пропустить Australian Open — 2019, сообщает The Daily Mail.

За неделю до старта первого турнира «Большого шлема» в году британка получила травму. Конта была вынуждена отказаться от продолжения борьбы за выход в основную сетку турнира в Сиднее. Конта во время матча квалификации турнира в Сиднее с россиянкой Екатериной Александровой отказалась от продолжения игры при счёте 4:1.

38-я ракетка мира сослалась на проблемы с шеей. В 2016 году Конта вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что Александрова на отказе Конты пробилась в основную сетку турнира в Сиднее. В основной сетке выступит ещё одна россиянка, Дарья Касаткина, посеянная под восьмым номером.