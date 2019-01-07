Рублёв опустился на 84-ю позицию в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 7 января российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 84-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 7 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9135.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385.
5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4810.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3750.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.
…
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2037...
84 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 655...
95 (97). Евгений Донской (Россия) — 599.
Медведев начал год с трёх побед над бывшими игроками топ-5
Даниил Медведев прошёл через непростую сетку Брисбена до финала, где в борьбе уступил Кею Нисикори, взявшему реванш за поражение в Токио.