М. Имер захватил лидерство в чемпионской гонке U21

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 первую строчку занял швед Микаэль Имер. Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.

Чемпионская гонка U21. 7 января

1. Микаэль Имер (Швеция) — 90.

2. Алекс де Минор (Австралия) — 45.

3. Миомир Кецманович (Сербия) — 32.

4. Майкл Ммо (США) — 20.

5. Юрий Родионов (Австрия) — 17.

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 17.

7. Улисс Бланч (США) — 15.

8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 12.

8. Уго Умбер (Франция) — 12.

10. Эллиот Беншетри (Франция) — 8.

В 2018 году представитель Греции Стефанос Циципас стал победителем турнира Next Gen ATP Finals. В финальном матче он в четырёх партиях обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3).