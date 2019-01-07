Халеп: я просто хочу расслабиться. Моя жизнь сейчас — это не только теннис

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, с каким настроем подходит к новому сезону. Уроженка Констанцы приняла решение пока не искать тренера.

«Я просто хочу расслабиться. За эти годы я испытала уже достаточно давления и напряжения. Сейчас я чувствую, что не готова работать с тренером, потому что была бы вынуждена вновь полностью посвятить себя этому человеку. Ты хочешь сделать всё как можно лучше для него и для команды. Мне были нужны несколько недель, чтобы расслабиться, так как минувший год получился сложным и эмоциональным. Я решила пока выступать без тренера. Не знаю, является ли это решение лучшим, но я пойду на риск.

Моя жизнь сейчас — это не только теннис. Стараюсь больше ею наслаждаться. Стараюсь быть счастливой. Я всегда это делала, но сейчас чувствую себя более расслабленной и могу радоваться другим вещам.

Я хорошо себя чувствую, я отдохнула, я здорова. Никакого давления не испытываю, но при этом мотивирована. Я хочу узнать, на что способна в этом году. Я хочу, чтобы со спиной всё было в порядке на сто процентов. Буду внимательно следить за этим. Если я буду тренироваться нормально, то и с игрой всё будет хорошо. В межсезонье я выиграла несколько сетов, но официальные матчи — это другое. Не хочу говорить, что готова великолепно, пока не выйду на корт и сама всё не пойму", — цитирует Халеп WTA Insider.

Во втором круге турнира в Сиднее Симона сыграет с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Эшли Барти (Австралия).