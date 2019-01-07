Медведев: если Кей продолжит так играть, то в этом году добьётся больших успехов

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от поражения в финальном матче турнира в Брисбене (Австралия) с представителем Японии Кеем Нисикори со счётом 4:6, 6:3, 2:6.

«Если Кей продолжит так играть, то в этом году добьётся больших успехов», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP-тура.

В обновлённой версии рейтинга ATP Нисикори занимает девятую строчку, Медведев — 16-ю. В прошлом году Медведев стал победителем турниров в Сиднее (Австралия), Уинстон-Сейлеме (США) и Токио (Япония). В финале соревнований в Токио Даниил обыграл Нисикори со счётом 6:2, 6:4.

29-летний уроженец Симанэ выиграл турнир ATP впервые с 2016 года. Всего на его счету 12 титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде.