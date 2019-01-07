Нисикори: уверен, что Медведев скоро будет в топ-10

Японец Кей Нисикори поделился впечатлениями от победы на турнире в Брисбене. В финале он в трёх партиях обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

«Победа на этом турнире вызывает у меня очень много эмоций. Именно ради таких моментов я и играю. Стараюсь выиграть каждый финал. Я провёл великолепный матч с Димитровым, и в финале вновь была игра отличного уровня. Я уверен, что Даниил скоро будет в топ-10.

Я всегда начинаю сезон в Брисбене, а потом играю в Мельбурне, но в прошлом году не получилось. Пришлось начинать год на челленджерах. Конечно, в этот раз сезон начался гораздо лучше. Матчи с соперниками топ-уровня всегда мотивируют меня. Я рад, что здоров и демонстрирую отличный теннис.

Во втором сете я стал слишком много ждать и не использовал имевшиеся шансы. При счёте 4:3 Даниил сыграл здорово. Он рискнул, и это принесло плоды. Стоит отдать ему должное. В третьем сете я стал чаще входить в корт. Когда я осознал, что нужно что-то предпринять для победы, то смог внести коррективы в свою игру. Я стал лучше действовать на приёме. Это стало решающим моментом. Я глубоко посылал мяч с приёма и этим оказывал давление на соперника", — цитирует Нисикори официальный сайт тура.

В рейтинге ATP Нисикори занимает девятую строчку, Медведев — 16-ю.

Медведев: если Кей продолжит так играть, то в этом году добьётся больших успехов