Родина проиграла Шмидловой на турнире в Хобарте, Ястремская победила Зигемунд

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Хобарте, в трёх партиях проиграв представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Евгения 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал Шмидлова поспорит с победительницей поединка Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 8) — Мона Бартель (Германия).

Хобарт. Женщины. Первый круг

Полин Пармантье (Франция) — Эллен Перес (Австралия, WC) — 6:2, 5:7, 7:5.

Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Катерина Козлова (Украина) — 6:4, 6:0.

Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:1.