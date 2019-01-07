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Родина проиграла Шмидловой на турнире в Хобарте, Ястремская победила Зигемунд

Родина проиграла Шмидловой на турнире в Хобарте, Ястремская победила Зигемунд
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Хобарте, в трёх партиях проиграв представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Евгения 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал Шмидлова поспорит с победительницей поединка Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 8) — Мона Бартель (Германия).

Хобарт. Женщины. Первый круг
Полин Пармантье (Франция) — Эллен Перес (Австралия, WC) — 6:2, 5:7, 7:5.
Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Катерина Козлова (Украина) — 6:4, 6:0.
Даяна Ястремская (Украина) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:1.

07 января 2019 года, понедельник. 03:05 МСК
Хобарт. 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
Анна Шмидлова
Словакия
7:5
5
6:7
7
6:3
Евгения Родина
Евгения Родина
Россия
07 января 2019 года, понедельник. 04:05 МСК
Хобарт. 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
Полин Пармантье
Франция
6:2
5:7
7:5
Эллен Перес
Эллен Перес
Австралия
07 января 2019 года, понедельник. 05:50 МСК
Хобарт. 1-й круг
Матч окончен
6:4
6:0
 
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Украина
07 января 2019 года, понедельник. 06:35 МСК
Хобарт. 1-й круг
Матч окончен
Лаура Зигемунд
Лаура Зигемунд
Германия
3:6
1:6
 
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Украина
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