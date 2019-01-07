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Павлюченкова в трёх сетах проиграла Лапко на старте турнира в Хобарте

Павлюченкова в трёх сетах проиграла Лапко на старте турнира в Хобарте
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований уроженка Самары в трёх партиях проиграла представительнице Беларуси Вере Лапко со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Лапко поспорит с украинкой Даяной Ястремской, которая победила немку Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:1.

Турнир в Хобарте завершится 12 января.

07 января 2019 года, понедельник. 08:05 МСК
Хобарт. 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
Россия
3:6
6:3
3:6
Вера Лапко
Вера Лапко
Беларусь
Родина проиграла Шмидловой на турнире в Хобарте, Ястремская победила Зигемунд
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