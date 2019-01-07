Макинрой: Кирьосу пора почувствовать свой реальный уровень

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал застой в карьере австралийца Ника Кирьоса.



«Для Ника было бы хорошо почувствовать свой реальный уровень и начать прогрессировать, пока это не слишком поздно. Когда он пытается быть лучше, чем является на самом деле, это идёт ему только во вред.



Кирьос должен наслаждаться тем, чего уже добился, и продолжать постепенно идти вперёд. Он накапливает слишком много отрицательной энергии в себе, и это проблема.



Ситуация с арбитром Лахьяни на US Open стала очень показательной. Даже судья, который должен быть беспристрастным, в какой-то момент захотел встать перед Ником и сказать ему: давай», — цитирует Макинроя Sydney Morning Herald.

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