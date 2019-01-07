Первой соперницей Кербер на турнире в Сиднее будет Джорджи

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Камила дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. 27-летняя уроженка Мачераты поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под вторым номером.

Турнир в Сиднее завершится 12 января. Анжелика Кербер является действующей победительницей этих соревнований.