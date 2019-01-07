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Первой соперницей Кербер на турнире в Сиднее будет Джорджи

Первой соперницей Кербер на турнире в Сиднее будет Джорджи
Теннис / WTA

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Камила дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. 27-летняя уроженка Мачераты поспорит с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под вторым номером.

Турнир в Сиднее завершится 12 января. Анжелика Кербер является действующей победительницей этих соревнований.

07 января 2019 года, понедельник. 09:00 МСК
Сидней (ж). 1-й круг
Матч окончен
Айла Томлянович
Айла Томлянович
Австралия
3:6
3:6
 
Камила Джорджи
Камила Джорджи
Италия
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