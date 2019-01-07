Куэрри на отказе Жазири вышел во второй круг турнира в Сиднее

Американский теннисист Сэм Куэрри вышел во второй раунд соревнований в Сиднее после того, как тунисец Малек Жазири отказался продолжать борьбу при счёте 1:6, 1:4.



Теннисисты провели на корте 50 минут. Куэрри отметился 8 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 4 брейк-пойнтов из 12. Его соперник допустил 6 двойных ошибок и не имел шансов взять подачу американца. Подачами навылет Жазири не отметился.



Следующим соперником Куэрри будет французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире под четвёртым номером.



Соревнования категории ATP 250, призовой фонд которых составляет $ 527 880, завершатся в воскресенье, 13 января. Действующим победителем Sydney International является россиянин Даниил Медведев.