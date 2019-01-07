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Куэрри на отказе Жазири вышел во второй круг турнира в Сиднее

Куэрри на отказе Жазири вышел во второй круг турнира в Сиднее
Теннис / ATP

Американский теннисист Сэм Куэрри вышел во второй раунд соревнований в Сиднее после того, как тунисец Малек Жазири отказался продолжать борьбу при счёте 1:6, 1:4.

Теннисисты провели на корте 50 минут. Куэрри отметился 8 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 4 брейк-пойнтов из 12. Его соперник допустил 6 двойных ошибок и не имел шансов взять подачу американца. Подачами навылет Жазири не отметился.

Следующим соперником Куэрри будет французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире под четвёртым номером.

Соревнования категории ATP 250, призовой фонд которых составляет $ 527 880, завершатся в воскресенье, 13 января. Действующим победителем Sydney International является россиянин Даниил Медведев.

07 января 2019 года, понедельник. 07:15 МСК
Сидней (м). 1-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
Малек Жазири
Тунис
1:6
Rt
1:4
 
Сэм Куэрри
Сэм Куэрри
США
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